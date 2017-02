Actualidade

O PSD requereu hoje a presença da ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, no parlamento para prestar "esclarecimentos urgentes" sobre o furto de 50 pistolas das instalações da direção nacional da PSP.

Na 'newsletter' diária do partido, os sociais-democratas explicam que, perante a "gravidade da situação", são necessários "esclarecimentos urgentes" da ministra sobre "o desaparecimento de armas sob a responsabilidade do Departamento de Apoio Geral da Direção Nacional da PSP".

"O PSD requer a presença da ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, na sequência do desaparecimento de armas da Polícia de Segurança Pública (PSP). Em causa estão 50 armas Glock de 9 mm, às quais as autoridades policiais perderam o rasto", lê-se no texto.