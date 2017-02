Actualidade

O primeiro-ministro prometeu hoje que o Governo vai dar seguimento à "estratégia de melhoria dos rendimentos das pessoas", considerando ser o melhor caminho para o combate à pobreza.

"Temos de prosseguir essa estratégia de melhoria dos rendimentos, com a melhoria das pensões, com a melhoria dos apoios sociais e, sobretudo, com a melhoria dos salários, desde logo do salário mínimo nacional", disse António Costa.

Para o primeiro-ministro, "o primeiro passo do combate à pobreza é a melhoria do rendimento de cada família, para que tenha o rendimento necessário para não estar abaixo do limiar da pobreza".