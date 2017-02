Actualidade

O Ministério do Planeamento e das Infraestruturas assegurou hoje que todos os aviões vão poder aterrar no Montijo se as condições atmosféricas o exigirem, admitindo que a pista secundária da atual base aérea poderá vir a ser reabilitada.

A Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea (APPLA) tem reiterado a sua preocupação quanto ao encerramento da pista 17/35, previsto para a criação de um 'hub' [plataforma giratória de voos] no Aeroporto Humberto Delgado, por ser a mais indicada para aterrar por razões de segurança, "entre três e quatro meses do ano", devido a ventos fortes.

Confrontado pela agência Lusa com estas preocupações, o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas assegurou que "em situações de indisponibilidade ou de emergência em Lisboa, todos aviões poderão aterrar no Montijo, ou divergir para Faro ou Porto, se as condições atmosféricas assim o aconselharem, tal como acontece atualmente".