CGD

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, acusou hoje PSD e CDS-PP de nada terem a dizer ao país e, no que refere à Caixa Geral de Depósitos, andarem "entretidos com SMS" (mensagens de telemóvel).

"PSD e CDS ficaram sem nada para dizer ao país e estão entretidos com SMS", disse Catarina Martins aos jornalistas em declarações na sede do Bloco, em Lisboa, no final de um encontro com o candidato socialista à Presidência da República francesa, Benoît Hamon.

Para o Bloco, sustentou a sua líder, há "coisas mais importantes" para falar sobre a CGD, nomeadamente sobre o seu papel na dinamização da economia, e a questão da transparência da administração está fechada e teve papel decisivo do partido no parlamento.