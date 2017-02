Actualidade

Os doentes com hepatite C vão passar a ter disponíveis no Serviço Nacional de Saúde (SNS) oito medicamentos para tratar a doença, depois de o Infarmed ter concluído negociações com quatro empresas para financiar o tratamento.

De acordo com um comunicado hoje divulgado pelo Infarmed - autoridade do medicamento - o organismo público "concluiu as negociações com quatro empresas para o financiamento do tratamento da hepatite C" e "na sequência destas negociações vão passar a estar disponíveis oito medicamentos distintos, três dos quais aprovados em 2017".

O comunicado refere ainda que "foi obtida aprovação da utilização no SNS de um novo medicamento para o tratamento de todos os genótipos do vírus da hepatite C".