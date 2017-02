Actualidade

O Senado norte-americano aprovou hoje o nome de Scott Pruitt, para liderar a Agência de Proteção Ambiental (EPA), graças à maioria republicanas e apesar das tentativas dos democratas em adiar a votação.

Scott Pruitt, proposto pelo Presidente Donald Trump, tem gerado controvérsia, pelas suas públicas declarações, em que se afirma cético das mudanças climáticas.

O novo responsável da EPA venceu a votação do senado com 52 votos a favor e 46 contra, tendo beneficiado ainda do voto dos senadores democratas Joe Manchin, de West Virginia, e Heidi Heitkamp, do Dakota do Norte, e conta com o voto contra da republicana, Susan Collins, do Maine.