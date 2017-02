Actualidade

O português João Sousa foi hoje eliminado nos quartos de final do torneio de ténis de Buenos Aires, ao perder frente ao japonês Kei Nishikori em apenas dois 'sets'.

João Sousa, número 41 do 'ranking' mundial e sexto cabeça de série em Buenos Aires, teve poucas hipóteses diante do primeiro cabeça de série do torneio e atual quinto na hierarquia mundial, perdendo por 6-1 e 6-4, em 1:13 horas.

VR // VR