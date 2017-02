Actualidade

Duarte Anastácio foi eleito na sexta-feira, em Matosinhos, presidente do Leixões para o triénio 2017/2020, derrotando no ato eleitoral José Manuel Teixeira, com 435 votos contra 137 do candidato da lista B.

O ato eleitoral, que decorreu na sede do clube e no qual participaram 581 associados, resultou em ainda em seis votos em branco e três votos nulos.

Duarte Anastácio chega à liderança do clube depois de ter exercido funções na Comissão Administrativa criada há cerca de meio ano após a saída do anterior presidente.