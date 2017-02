Actualidade

Equipas de salvamento marítimo espanholas procuram no mar de Alborão um barco com três dezenas de pessoas a bordo que partiu na sexta-feira de Bouyafar, em Marrocos, com direção a Espanha.

Segundo disseram à agência Efe fontes do departamento de Salvamento Marítimo, o dispositivo de buscas foi ativado esta noite, pela 01:30, após receber um aviso sobre a saída do barco pneumático de Bouyafar com cerca de 30 pessoas a bordo.

No local estão neste momento a embarcação Guardamar Polimnia e o avião Sasemar 101, que procuram pelo barco.