Actualidade

O ator norte-americano Warren Frost, que deu vida ao médico Hayward na série "Twin Peaks", morreu hoje aos 91 anos na sua casa em Middlebury, no estado de Vermont, Estados Unidos.

"É com tristeza que anunciamos a morte, hoje, do nosso querido pai, Warren Frost", afirmou o seu filho Mark Frost, cocriador de "Twin Peaks", juntamente com David Lynch, num comunicado reproduzido pelos meios de comunicação norte-americanos.

"Desde a costa da Normandia no dia D e durante os seus 50 anos de carreira no palco e no ecrã, continuou a ser o mesmo homem humilde de Vermont que nos ensinou que uma vida dedicada ao tipo adequado de verdades pode fazer a diferença na vida dos outros", acrescentou.