Actualidade

O Festival de Cinema de Berlim só termina no domingo, mas a cerimónia de anúncio dos vencedores acontece hoje à noite e há cinco filmes portugueses candidatos aos principais prémios.

"Colo", de Teresa Villaverde, está na competição de longas-metragens, numa secção cujo júri é presidido pelo realizador holandês Paul Verhoeven. No início do festival, o cineasta disse que esperava uma seleção de filmes diferentes e controversos e que estava preparado para discutir escolhas com o restante júri.

Ao filme de Teresa Villaverde junta-se a mais de uma dezena de produções internacionais, entre as quais "Joaquim", do realizador Marcelo Gomes, coproduzido por Portugal e com elenco português.