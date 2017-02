Actualidade

A atriz Maria de Medeiros vai subir ao palco do Odéon Théâtre de l'Europe, em Paris, de 25 de fevereiro a 26 de março, com a peça "Un amour impossible" ("Um Amor Impossível").

A peça resulta de uma adaptação teatral do romance da escritora francesa Christine Angot, feita pela própria autora, e Maria de Medeiros vai contracenar com Bulle Ogier, que considera "uma atriz mítica do cinema francês e não só", como afirmou à Lusa, referindo-se à protagonista de "Mon Cas" (1986) e "Belle Toujours" (2006), de Manoel de Oliveira.

"Um Amor Impossível" aborda a difícil história de amor entre uma mãe, Rachel, e uma filha, Christine, que, reunidas após anos de conflito, evocam um passado que as separou, "uma tragédia moderna", tendo como pano de fundo os abusos do pai à filha.