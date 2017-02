Actualidade

Gisela João é a cabeça de cartaz no primeiro festival de fado de Nova Iorque, que acontece no próximo fim de semana, e inclui uma atuação do duo Beatbombers, a exibição de um filme, uma palestra e uma exposição.

"É sempre um prazer para mim cantar em qualquer lugar do mundo, principalmente sabendo que vou poder mostrar aquilo que há no nosso país, e que é tão forte culturalmente", explicou a fadista à agência Lusa.

Gisela João, que já atuou em Newark mas nunca na cidade de Nova Iorque, considera que "é sempre bom haver festivais fora do nosso país, que mostrem aquilo que há cá, e que a nossa cultura esteja em primeiro plano."