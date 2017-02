Actualidade

O filme 'Os humores artificiais', de Gabriel Abrantes, conquistou hoje a nomeação do júri internacional do Festival de Berlim para o prémio de melhor curta-metragem europeia de 2017 nos European Film Awards, entregues no final do ano.

"'Os humores artificiais', de Gabriel Abrantes, é o filme da Competição de Curtas do Festival de Berlim nomeado para os European Film Awards (EFA) na categoria de melhor curta europeia de 2017. O Festival de Berlim é um dos festivais que nomeiam um filme para esta categoria de um dos mais importantes prémios de cinema europeu", referiu a distribuidora Portugal Film - Agência Internacional de Cinema Português, em comunicado.

A distinção permite ao cineasta português entrar diretamente na corrida pelo prémio de melhor curta-metragem europeia de 2017, entregue no fim do ano, a 09 de dezembro, em Berlim, pela European Film Academy, a academia europeia de cinema.