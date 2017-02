Actualidade

O primeiro-ministro disse hoje que os dados de 2017 indiciam que o investimento vai continuar a crescer, fruto da confiança na economia portuguesa, cuja trajetória "interessa prosseguir".

António Costa falava à margem da inauguração da nova fábrica do grupo indiano Sakthi, cuja primeira-pedra havia lançado, e que foi construída no "tempo recorde" de 11 meses.

"Este investimento é um excelente exemplo, que sinaliza um momento de viragem na economia do país. Durante 2016 houve um aumento de mais de 6% do investimento empresarial e os dados que conhecemos de 2017, quer pela importação de máquinas e equipamentos, quer pela venda de cimento, indiciam que em 2017 está a prosseguir o crescimento do investimento", disse.