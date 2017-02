Actualidade

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa defendeu, hoje, em Valença que a economia nacional precisa de crescer, "claramente", acima dos 2% para permitir o investimento e a criação de emprego.

"Precisamos de aumentar as taxas de crescimento, claramente, acima dos 2%. Não é apenas por uma questão de criação de emprego é para uma libertação de poupança. Uma formação de poupança é um investimento que assegura a sustentabilidade desse crescimento, nomeadamente, em termos de recursos humanos, de pessoas", afirmou o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava naquela cidade do Alto Minho, durante a inauguração do Centro de Inovação e Logística de Valença (CILV) que integra o novo campus académico da Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), afirmou que o crescimento económico "é o grande desafio nacional dos próximos anos".