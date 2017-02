Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje que Portugal pagou mais 1.700 milhões de euros ao FMI, que permitiram baixar a dívida em mais um ponto percentual do Produto Interno Bruto (PIB).

"Hoje posso mesmo anunciar que se [os partidos da oposição] já estavam irritados com a descida do desemprego, com o crescimento da economia, se já estavam irritados com o facto de termos o melhor défice de sempre, pois ainda ficarão mais irritados porque hoje posso dizer que na semana passada demos um passo muito importante, porque pagámos mais 1.700 milhões de euros da nossa dívida ao FMI e a nossa dívida é hoje um ponto percentual do PIB mais baixo que o que era há uma semana atrás", afirmou António Costa.

O primeiro-ministro falava enquanto secretário-geral do PS na apresentação da candidatura socialista à Câmara de Espinho nas próximas autárquicas.