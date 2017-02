Actualidade

Os 'sites' da empresa Sapec, dona dos armazéns de enxofre em Setúbal onde um incêndio provocou a libertação de uma nuvem tóxica, estão hoje a ser alvo de um ataque informático apoiado pelo grupo 'Anonymous Lusophony'.

Uma das páginas, a da Sapec Química, estava ao início da tarde indisponível, mas o objetivo é que os quatro domínios registados pela Sapec fiquem inativos até ao final da tarde, disse à Lusa, sob anonimato, um dos membros do grupo Anonymous Lusophony, que, segundo as explicações prestadas, está apenas a dar apoio técnico ao ataque informático que está a ser desencadeado por uma única pessoa, que sofreu ferimentos na sequência do incêndio nos armazéns de enxofre da Sapec Agro, em Mitrena, Setúbal, na madrugada de terça-feira.

O ataque surge como protesto contra a empresa e pelo facto de instalações onde se manuseiam produtos tóxicos e químicos se situarem "demasiado próximas da população".