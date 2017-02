Actualidade

O treinador do Benfica, Rui Vitória, confirmou hoje a ausência do futebolista Jonas para a deslocação ao terreno do Sporting de Braga, deixando sérios avisos à arbitragem na antevisão ao encontro da 22.ª jornada da I Liga.

Para Rui Vitória, que se diz amargurado por nunca ter sido ouvido no processo que conduziu à suspensão de 15 dias, que agora termina, sustenta que teve sempre uma postura serena por saber que as suas palavras têm impacto no público, salientando que sabe separar as águas.

"Uma coisa é o meu castigo outra é o árbitro Tiago Martins [árbitro do encontro com o Moreirense para a Taça da Liga onde Rui Vitória foi expulso]. Durante duas semanas não falaram dois minutos comigo. Quando faço qualquer crítica é não direcionada aos árbitros enquanto pessoas, mas em relação ao trabalho deles. Se há pessoa que tem sido cautelosa em relação às arbitragens tenho sido eu. Sei que qualquer postura que eu tenha vai ter impacto nas pessoas", começou por dizer.