Actualidade

O Desportivo de Chaves regressou hoje às vitórias na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-0 o Arouca, que estreou o treinador Manuel Machado, em jogo da 22.ª jornada, disputado em Trás-os-Montes.

Os brasileiros Bressan, aos oito minutos, e Fábio Martins, aos 80, marcaram os golos do Desportivo de Chaves, que não vencia há três jogos e subiu provisoriamente ao sexto lugar, com os mesmos 32 pontos do Marítimo, que recebe o Nacional, na segunda-feira.

O Arouca somou o segundo desaire seguido, depois da derrota no terreno do Benfica (3-0), no último jogo sob o comando de Lito Vidigal, e segue no 10.º lugar, com 27.