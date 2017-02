Actualidade

O presidente do Novo Banco disse hoje, no Algarve, que a banca em Portugal tem um "problema de reputação" que está a penalizar fortemente o setor, perante os reguladores e na capacidade de atrair capital.

"No presente, estamos a ser fortemente penalizados por dois elementos que têm a ver exclusivamente com a reputação", disse António Ramalho, frisando que é "particularmente difícil", por aquilo que aconteceu no passado, atrair novos acionistas para o mercado.

"Depois da destruição de capital que foi feita, é quase impossível, naturalmente, que tenham capacidade de atrair capital", observou, quando discursava num painel que reuniu dirigentes do setor da banca, no âmbito do V Fórum Empresarial do Algarve.