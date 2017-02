Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu no sábado criar zonas de segurança na Síria e noutros países do Médio Oriente para as pessoas que fogem dos conflitos e garantiu que estas seriam pagas pelos países do Golfo Pérsico.

Num comício no hangar do aeroporto internacional de Orlando-Melbourne (Florida), Trump argumentou que estas zonas de segurança evitariam que os Estados Unidos recebessem "dezenas de milhares de pessoas" das quais "não se sabe nada".

Trump disse que as zonas de segurança permitiram às pessoas que vivem nas zonas de conflitos "estar ali e viver de maneira segura nas suas cidades", até que se resolva "a grande confusão" que, na sua opinião, o seu antecessor, Barack Obama, criou na zona.