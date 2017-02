Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que é "fã da NATO", mas criticou que muitos países da aliança não pagam a sua parte apesar de serem "muito ricos".

"Sou fã da NATO, mas muitos dos países da NATO, muitos dos países que protegemos são ricos e não estão a pagar as suas contas, têm que nos ajudar", disse Trump no sábado num comício no hangar do aeroporto internacional de Orlando-Melbourne (Florida).

O Presidente norte-americano fez este comentário num discurso com um tom muito semelhante aos que fez durante a campanha eleitoral.