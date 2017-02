Actualidade

Poetas de 50 países condenaram no sábado a discriminação contra emigrantes e muçulmanos, no encerramento do XIII Festival Internacional de Poesia de Granada, realizado na Nicarágua.

"Condenamos toda a forma de discriminação contra os emigrantes, os refugiados e os muçulmanos que está a acontecer em vários países do mundo", disseram os poetas, numa resolução lida pela poetisa espanhola Yolanda Castaño.

Os autores, num total de 91, também rejeitaram a "construção de muros nas fronteiras", por os considerarem "ultrajantes para a dignidade humana" e "ineficientes".