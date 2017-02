Actualidade

O opositor venezuelano preso Leopoldo Lopéz apelou a uma "rebelião eleitoral" numa mensagem lida no sábado em Caracas durante uma manifestação com cerca de 2.000 pessoas.

O apelo de Lopéz, lançado a partir da cela da prisão militar de Ramo Verde, onde está preso, perto da capital, surge depois de na quarta-feira o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter pedido a sua libertação imediata.

Na sua mensagem, Leopoldo Lopéz protesta contra a decisão do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) de adiar as eleições dos governadores, previstas para dezembro do ano passado, para uma data indeterminada em 2017.