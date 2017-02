Actualidade

As máscaras e os trajes dos caretos, bem como os "testamentos" que serão lidos em praça pública, estão há várias semanas a ser preparados em Lazarim com grande secretismo, só sendo dados a conhecer no dia do Entrudo.

"Isto é um bocado incógnito, porque eles não se mostram muito. Querem mostrar a novidade no dia do Carnaval", disse à agência Lusa o presidente da Junta de Freguesia de Lazarim, Adérito Vaz, quando questionado sobre quantas máscaras de madeira de amieiro vão sair este ano à rua nesta vila do concelho de Lamego.