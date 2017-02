Actualidade

Funcionários da ONU disseram que os guerrilheiros das FARC, num total de 6.900, terminaram no sábado as deslocações para as zonas transitórias de normalização para entregarem as armas e desmobilizarem.

Este era visto como um passo fundamental no acordo de paz com o governo para acabar com mais de cinco décadas de conflito armado.

A chegada de cerca de 300 membros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) a um ponto de concentração no sul do país marca o fim do "reagrupamento de cerca de 6.900 homens e mulheres das FARC-EP", num percurso de cerca de 8.700 quilómetros realizados a pé, de carro e de barco", disse o general Javier Pérez Aquino, chefe dos observadores internacionais da missão das Nações Unidas na Colômbia.