Actualidade

A comunidade cabo-verdiana em Portugal "vai assumir um novo desafio político" e iniciar o seu "assalto ao poder" através do lançamento, em março, de uma cooperativa e de um movimento social na Amadora, disse um responsável dos projetos.

O veículo deste 'assalto' chama-se MovinGDiáspora, uma cooperativa de responsabilidade limitada, que irá albergar no seu seio o Movimentar a Amadora Para Acreditar (MAPA), apresentado em setembro último e que se assumirá como o "braço social" da cooperativa, cuja sede, na Reboleira, Amadora, abrirá as suas portas no próximo mês.

"Vou assumir, sem complexos, um novo desafio político. Mas não é para estender a mão aos políticos ou pedir dinheiro. Vamos organizar-nos, vamos criar valores, vamos mostrar a nossa capacidade. E contra números, não há argumentos", disse à Lusa o presidente do MovinGDiáspora e atual presidente em final de mandato da Associação Cabo-verdiana em Lisboa, Mário de Carvalho.