A Easypay vai avançar com a instalação das suas caixas automáticas, sob a marca abypay, no segundo trimestre, naquela que vai ser a primeira concorrente portuguesa da rede Multibanco, e até dezembro arranca com operações em mais seis países.

"O plano em 2017 vai ser muito agressivo, com a disponibilização ao público da 'app' [aplicação] abypay até ao final do primeiro trimestre e, no segundo trimestre, vamos entrar na rede de comerciantes e fazer a instalação das primeiras ATM ['automated teller machine'] em Portugal", adiantou o presidente da Easypay, Sebastião de Lencastre, à Lusa, especificando que na primeira fase vão ser instaladas cerca de 50 caixas automáticas.

Depois, no terceiro trimestre a abypay vai entrar em dois novos países e no último trimestre arranca com operações em quatro outros mercados, que o responsável não quis para já identificar, até porque ainda decorrerm as negociações com os investidores que vão suportar esta expansão, quer a nível doméstico, quer internacional.