Actualidade

As livrarias nos Estados Unidos estão a tornar-se centros de resistência política a Donald Trump, promovendo debates sobre justiça social, organizando grupos de ação ou jogando com a disposição dos livros nas montras, de forma a provocar o presidente.

No movimento de protesto que surgiu à esquerda, assim que o presidente Donald Trump tomou posse, as livrarias entraram na guerra e assumiram papéis que vão desde simples locais de encontro a verdadeiras salas de luta política.

Enquanto as grandes cadeias, como a Barnes & Noble, que têm clientes de todo o espetro, se afastaram do campo político, as livrarias independentes, com um núcleo mais reduzido de clientes, foram-se envolvendo cada vez mais na luta política.