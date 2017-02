Actualidade

O filme "The Eyes of My Mother", que se estreou no festival de Sundance, nos EUA, e tem como protagonista a portuguesa Kika Magalhães, chega na próxima quinta-feira a salas de cinema de dez cidades portuguesas.

Com o título em português de "Os Olhos da Minha Mãe", o filme chegará a Almada, Aveiro, Braga, Cascais, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto e Setúbal.

A antestreia do filme acontece no dia 22 de fevereiro, no Anfiteatro Professor Mark Athias do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.