Numerologia

Há quem acredite que dão sorte e quem os associe ao azar. Há uns de que gostamos mais do que outros, mas não há como fugir a eles. De facto, vivemos rodeados de números e se, garante a numeróloga Ana Sequeira, estes têm muito a dizer sobre a nossa personalidade e caminho de vida, não são eles que a determinam. Ainda assim, os números podem dar uma ajuda.

«Por exemplo, para alguém que quer procurar uma data para criação de um negócio, há datas mais favoráveis para isso, mediante o tipo de negócio», explica ao Destak a especialista, autora do livro O Poder dos Números da sua Vida (editora Manuscrito).

«Todos os dias podem ser favoráveis para o que quisermos», garante, desde que isso «esteja alinhado com a energia do dia. Ou seja, dias 5 são favoráveis para questões associadas a público; dias 1 são ótimos para iniciar qualquer coisa».

‘Fórmula’ de nascimento

Tudo começa com a nossa data de nascimento, que é como «uma fórmula. Há vários dados que nós conseguimos retirar dela, mas aquele que eu acho mais importante é aquele que resulta da soma de todos os dígitos, ou seja, se somarmos a energia dos dígitos que compõe o dia, o mês e o ano, vamos obter uma combinação que diz não só qual é o nosso objetivo, mas como é mais natural para nós cumpri-lo. Fala-nos de características, de potencial, de medos, de resistência». Isto sem perder de vista o «livre arbítrio».

Embora, explica Ana Sequeira, «nunca estejamos completamente fora do caminho, temos sempre a escolha de resistir. Pegando em números, uma pessoa que tenha uma energia 1 tem que ser corajosa, determinada para abrir caminhos. Mas pode viver toda a vida com medo de mostrar aquilo que é mais natural em si e aí está a vibrar do lado negativo do número».

O que significa que «os números estão sempre lá, eles funcionam. Nós depois é que, com o livre arbítrio, escolhemos se vibramos com eles do lado positivo ou de forma menos positiva».