Educação

O que gostariam de ter ou fazer nas escolas pode ser transformado pelos alunos das escolas de ensino público com 3.º ciclo e secundário em propostas, que serão depois votadas, no âmbito de uma nova iniciativa, o Orçamento Participativo das Escolas (OPE).

O objetivo é, confirma o Ministério da Educação em comunicado, dotar os alunos da «capacidade de tomar decisões», assim como ajudá-los a «compreender o funcionamento das instituições democráticas, apelar ao espírito de cidadania e participação e proporcionar momentos de debate entre estudantes do 7.º ao 12.º anos».

O arranque foi dado na Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, em Vila Nova de Gaia, palco de uma sessão de apresentação e discussão de ideias, tal como se pretende que aconteça nos restantes estabelecimentos de ensino do País até ao fim do mês.

O passo seguinte será a votação das propostas, não sem antes existir um período em que os estudantes vão tentar ‘vender’ as suas ideias, numa campanha que culminará com a votação daquelas que são as preferidas, a realizar no dia 24 de março, Dia do Estudante. No entanto, as medidas devem ter em conta o montante atribuído a cada escola e contar com o apoio de, pelo menos, 5% dos alunos.