Aviação

De acordo com a empresa Gate28, em 2016 contaram-se 2.276 incidências com direito a compensação, um valor ainda assim inferior ao verificado no ano anterior.

É a lei europeia que o assegura: os voos com menos de 1.500 quilómetros de percurso que sejam cancelados ou que acumulem um atraso de mais de três horas podem valer compensações até €250 por pessoa, valor que aumenta para os voos com um trajeto que superem os 3.500 quilómetros (até €600). E, contas feitas pela Gate28, os passageiros que sofreram atrasos e cancelamentos de voos em Portugal no ano passado tiveram a possibilidade de reclamar até 119,49 milhões de euros.

Ao todo, a companhia espanhola que oferece um serviço de reclamações de compensação por atraso ou cancelamento, e que funciona também por cá, contabilizou, em todo o ano de 2016, 2.276 incidências indemnizáveis, um valor ainda assim inferior (-28%) ao registado em 2015.

A análise feita pela empresa, que dispõe de uma calculadora de indemnizações, identifica o dia 20 de março como um dos piores para voar de ou para Portugal. E isto porque, nesse dia, se verificaram 149 incidências, muito por culpa de uma greve nacional francesa.

Melhor sorte tiveram os passageiros que se aventuraram no dia 6 de fevereiro do ano passado, já que este ficou registado como o melhor dia para voos, resultado da ausência total de atrasos ou cancelamentos.

Mas há mais. A ligação da Vueling entre a cidade Invicta e o aeroporto de Orly, na capital francesa, a 1 de abril é um dos voos que fica para a história do ano como dos que mais atraso acumulado verificou. Os passageiros com certeza não se vão esquecer da espera, que foi de um dia, sete horas e 17 minutos. Já a ligação Funchal–Amesterdão, da Transavia, a 2 de maio, também deve ter ficado na memória, resultado do atraso de um dia e três horas.