Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje o cineasta português Diogo Costa Amarante pelo Urso de Ouro de melhor curta-metragem que o júri do Festival de Berlim atribuiu ao filme "Cidade Pequena".

Numa mensagem na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa adianta que este e outros prémios ganhos nas ultimas edições do festival são sinais de que a "'geração curtas' atingiu já um elevado patamar de reconhecimento internacional".

Nas últimas edições do Festival, as curtas portuguesas tinham sido premiadas por duas vezes (com Rafa, de João Salaviza, e Balada de um Batráquio, de Leonor Teles), e este ano estavam outros três filmes selecionados nesta categoria.