Bebé do Ano

Foi com uns olhos azuis risonhos e um sorriso traquina que o pequeno Tomás Onofre, de Beja, conquistou Portugal e o Júri e se torna o novo Bebé Nestlé de 2016. O vencedor foi anunciado numa cerimónia que contou com a presença dos 20 bebés finalistas no Museu Nacional do Teatro e da Dança, onde os bebés e as suas famílias assistiram à peça “A Bela Adormecida”, da Companhia de Teatro Palco de Chocolate.

O pequeno Tomás, de 16 meses, natural da Lourinhã, foi um dos 10 mil bebés que participaram e, após a votação do público, integrou o grupo de 20 finalistas submetidos ao júri. D

urante as 20 semanas, foram contabilizadas 440 mil votações e a aplicação obteve mais de 1.650.000 de visitas.