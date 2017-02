Actualidade

O avançado Rui Pedro foi o único ausente no treino de hoje do FC Porto, tendo em vista a receção à Juventus, na quarta-feira, para a Liga dos Campeões de futebol, para integrar a equipa B dos 'dragões'.

De acordo com o sítio oficial do clube na Internet, o treinador Nuno Espírito Santo contou com todo o plantel 'azul e branco', à exceção de Rui Pedro, que vai receber hoje o Santa Clara, na 28.ª jornada da II Liga.

"Percurso contrário fez o defesa Diogo Verdasca, que integrou os trabalhos do plantel principal", referiu o clube, acrescentando que os 'dragões' voltam a treinar na segunda-feira, novamente às 10:30.