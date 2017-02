Restauração

Hard Rock celebra o dia do Chilli com propostas extra picantes

A partir de amanhã, dia 20, e até 26 de fevereiro, o Hard Rock Cafe Lisboa vai comemorar o National Chilli Day, preparando o seu hambúrguer mais picante de sempre feito com salsicha italiana nduja e três tipos de feijão picante. Para além desta opção, o menu também oferece uma opção de entrada – as Atomic Chicken wings – uma sobremesa – Chilli Molten Lava Cake – e ainda um cocktail – o Apple Chilli Martini - que não escaparam ao toque quente da pimenta-malagueta.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

Recorde-se que o National Chilli Day tem lugar nos Estados Unidos da América a 23 de fevereiro de 2017 e o Hard Rock Cafe Lisboa celebra esta data do país natal com rigor, surpreendendo os fãs locais de comida e bebida picante. Este ano, o antigo espaço do Cinema Condes vai introduzir chilli no seu hambúrguer e cobri-lo com scotch bonnet salsa, apimentando o paladar dos seus clientes e levando-os a “comer e ferver por mais”. Além disso, entre o dia 20 e o 24 de fevereiro, os clientes terão ainda a oportunidade de participar num concurso que irá premiar quem conseguir comer o maior número de atomic chicken wings, em apenas 15 minutos, com a ajuda de apenas 1 cerveja. Os eventos vão acontecer entre as 17h e às 19h, durante a habitual Happy Hour do Hard Rock Cafe Lisboa.