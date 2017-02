Gel Couture

Essie lança duas cores inspiradas no ballet

A feminilidade romântica do ballet e o seu detalhe intransigente que enfeita o público serve de inspiração às novas cores da Essie.

A linha ballet couture traz dois nudes - rosa misterioso e cinza brilhante - envolvidos em embalagens que lembram as torções e os movimentos do ballet. Os Ballet nudes fazem parte da coleção essie gel couture, que foi lançada em 2016. Este twist é inspirado nas grandes criações do mundo da alta costura, que nos levam para um mundo que une a criatividade, a arte e o artesanato.