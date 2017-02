Lançamento

O que é ser bonita? A campanha Cien dá-lhe a resposta

A Cien, marca de cosmética à venda em exclusivo no Lidl, lançou a campanha “Beleza Inteligente”, que pretende mostrar que o conceito de beleza passa também por fazer escolhas inteligentes, com foco na relação qualidade-preço. A apresentadora Andreia Rodrigues personifica a mulher mais que bonita Cien, tendo sido escolhida como embaixadora da marca para 2017.

Com mais de 100 referências de produtos em vários segmentos, desde os cuidados de rosto à maquilhagem, passando pelos produtos de banho e pelos solares, Cien caracteriza-se pelo seu baixo preço e alta qualidade, configurando-se como a alternativa inteligente para as smart shoppers da atualidade. O creme hidratante Cien Aqua foi, aliás, considerado pela DECO Proteste como o Melhor do Teste e Escolha Acertada em 2016. De acordo com Filipa Appleton, Diretora de Marketing do Lidl Portugal «Este é um passo muito importante para Cien, pois é a primeira vez que uma marca do universo Lidl é comunicada de forma independente. Quisemos fazê-lo de forma disruptiva, desafiando preconceitos datados de beleza e mostrar que ser bonita é, afinal, ser inteligente, intuitiva, imaginativa e curiosa em tudo, incluindo nas compras. Aqui se insere a gama Cien, cuja qualidade premiada e preço acessível a destina a mulheres mais que bonitas. A Andreia Rodrigues personifica na perfeição a marca, tendo sido a escolha óbvia para mostrar este novo paradigma”.