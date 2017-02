Moda

H&M inspira-se no festival Coachella para uma coleção especial

Camadas transparentes e femininas conjugadas com ganga bordada para mulher e estampados gráficos para homem estão no centro de H&M Loves Coachella, uma coleção exclusiva em colaboração com um dos melhores festivais do mundo.

A coleção que chega às lojas a partir de dia 30 de março, pretende captar o espírito do festival, tanto estando no deserto californiano, como partilhando o espírito do Coachella em todo o mundo. A campanha deste ano da H&M Loves Coachella conta com um novo vídeo exclusivo dos The Atomics, a banda pop alternativa de Lucky Blue Smith e das suas irmãs Pyper America, Starlie e Daisy Clementine. No vídeo, The Atomics tocam a sua versão de Let’s Live for Today dos The Gress Roots, mostrando como o look Coachella irradia por todo o mundo e para além do próprio festival. As peças-chave da coleção deste ano H&M Loves Coachella incluem o vestido preto em renda transparente, conjugado com a gargantilha em camurça falsa com tachas e os óculos escuros rosa em forma de coração. Vestidos tipo lingerie com apontamentos em renda ganham atitude de festival quando usados sobre t-shirts Coachella com desenhos; enquanto o essencial blusão de ganga com bordado floral torna-se perfeito com um body metálico e uma saia plissada rosa claro em tule – o look fica completo com grandes brincos dourados em forma de estrela. Para o look de festival perfeito, destaque para o hoodie, para o anorak metálico e o body suit preto com costas abertas.