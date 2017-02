Actualidade

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Lisboa, 19 fev (Lusa) - A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais esclareceu hoje em comunicado que as duas torres de vigia no estabelecimento prisional de Caxias próximas do local por onde esta madrugada se evadiram três reclusos "se encontravam ativas" no momento da fuga.

"A propósito de notícias que têm estado a ser divulgadas, na sequência da evasão de três reclusos verificada esta madrugada no Estabelecimento Prisional de Caxias, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais sente-se na necessidade de vir esclarecer que a Torre 7 e que a Torre 4, que ficam do lado e na proximidade do local por onde se verificou a evasão, se encontravam ativas, portanto com os elementos de vigilância no seu local de trabalho", lê-se no comunicado hoje divulgado.

O documento acrescenta que outra torre de vigia, localizada na frente do estabelecimento prisional, em "local oposto ao da evasão, também se encontrava ativa". (Substituiu ao longo do texto "Ministério da Justiça" por "Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais" e retirou do título a referência a "Governo").