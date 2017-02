Actualidade

O filme 'Onde foi a Minha Sorte', de Pedro Gonçalves, é o vencedor da edição de 2017 do Córtex - Festival de Curtas-Metragens de Sintra na categoria de Competição Nacional, anunciou hoje a organização.

"Começar a fazer filmes tem a ver com viver medos e aprender a ser certeiro, mesmo quando não se sabe nada do que aí vem. Este filme é isso: a força do começo. A criança, a ferida escondida, a energia no chuto bola. Esta força do começo traz-nos a nós a alegria de descobrir imaginações jovens que têm a seriedade de assumir que querem filmar", afirma o júri desta edição do Festival, citado pelo comunicado da organização, a propósito da curta vencedora.

Na competição internacional a curta vencedora foi a alemã 'Nach dem Spiel' (After Play), de Aline Chukwuedo, que o júri considerou ser "um filme de grande simplicidade e inteligência na apropriação de recursos surpreendentes".