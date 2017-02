CGD

O secretário-geral do PCP acusou hoje o PSD de fazer da Caixa Geral de Depósitos uma "arma de guerrilha", considerando que o partido não pode reclamar transparência quando esconde o objetivo principal, que é a privatização do banco.

No final da reunião de hoje do Comité Central do PCP, Jerónimo de Sousa foi questionado sobre a constituição de uma nova comissão de inquérito sobre a Caixa, anunciada por PSD e CDS-PP na sexta-feira, tendo começado por acusar os sociais-democratas de não terem permitido "que se concluísse os trabalhos da anterior comissão".

"O PSD faz disto permanentemente uma arma de guerrilha e bate-se muito pela transparência... Nunca foi capaz de responder a uma acusação direta, a uma denúncia, em relação ao seu objetivo supremo em torno da Caixa Geral de Depósitos, que é a sua privatização. Quem esconde um objetivo principal não pode reclamar transparência", condenou.