O Belenenses e o Vitória de Guimarães empataram hoje a um golo, em jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com ambas as equipas a aumentarem as séries de jogos sem vencer.

Hernâni colocou os vimaranenses em vantagem, aos 10 minutos, mas Miguel Rosa estabeleceu a igualdade aos 18, naquele que foi o terceiro empate consecutivo dos 'azuis', que se mantêm na 12.ª posição, com 26 pontos.

O Vitória de Guimarães não vence há quatro encontros, mas mantém o quinto lugar, último de acesso à Liga Europa, com 36 pontos.