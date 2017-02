Actualidade

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, enalteceu hoje a contribuição decisiva dos comunistas nas conquistas do país com a nova correlação de forças, "medidas e avanços que um governo maioritário do PS nunca adotou nem adotaria".

Na declaração após a reunião do comité central do PCP de hoje, Jerónimo de Sousa sublinhou que "o país conheceu nesta nova fase da vida política nacional avanços na defesa, reposição e conquista de direitos" que foram "realizados com a contribuição decisiva da luta dos trabalhadores e do povo e da intervenção do PCP".

"Avanços e conquistas que só se tornaram possíveis numa correlação de forças em que o PS não dispõe de um governo maioritário. Avanços e conquistas que, para além do que o Programa do PS admitia, só se tornaram possíveis pela ação e luta dos trabalhadores e do povo e da contribuição e influência decisivas do PCP. Medidas e avanços que um governo maioritário do PS nunca adotou nem adotaria", sublinhou.