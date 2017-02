Actualidade

O comité dos serviços secretos do Senado dos Estados Unidos pediu à Casa Branca e a várias agências do Governo que conservem os registos de comunicações com a Rússia para a investigação sobre a interferência nas eleições presidenciais.

O chefe de gabinete de Trump, Reince Priebus, disse hoje à cadeia televisiva NBC que tem conhecimento das cartas em que o comité fez o seu pedido, mas sublinhou que este "não significa que haja nada ali".

As cartas foram enviadas na passada sexta-feira, no mesmo dia em que membros do comité abordaram o tema da Rússia num encontro privado com o diretor do FBI, James Comey, segundo informou no domingo a CNN.