Mais de 60 personalidades na Austrália manifestaram a sua oposição à visita que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, fará esta semana ao país, em protesto contra as suas políticas para com os palestinianos.

A declaração da Rede Australiana de Defesa da Palestina, assinada por ex-políticos, religiosos e especialistas legais, denuncia o incumprimento por parte de Israel aos apelos da ONU sobre os colonatos ilegais e o tratamento da população palestiniana.

"É hora de pôr fim ao sofrimento do povo palestiniano e de a Austrália adotar um papel mais equilibrado no apoio à aplicação do direito internacional e deixar de apoiar as políticas de Netanyahu", afirma a declaração.