Actualidade

A Malásia anunciou hoje que chamou o seu embaixador em Pyongyang, como consequência dos conflitos relacionados com a investigação ao assassínio do meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un em Kuala Lumpur.

"O embaixador da Malásia em Pyongyang foi chamado para Kuala Lumpur para consultas", indica um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que também anunciou que a Malásia convocou o embaixador norte-coreano em Kuala Lumpur.

Kim Jong-nam, morreu na passada segunda-feira após duas mulheres o terem atingido na cara com um líquido não identificado no aeroporto internacional de Kuala Lumpur, quando se preparava para viajar para Macau.