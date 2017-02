Actualidade

O Presidente sul-coreano em funções, Hwang Kyo-ahn, apelou hoje ao reforço da segurança do país perante possíveis "provocações" da Coreia do Norte, dada a "certeza" da implicação de Pyongyang na morte de Kim Jong-nam.

Hwang pediu a altos funcionários e militares, numa reunião do Conselho de Segurança Nacional, para estarem alerta perante a possibilidade de o país vizinho levar a cabo atos terroristas contra funcionários do Governo ou contra a Coreia do Sul "para desviar a atenção internacional" do crime, segundo a agência Yonhap.

Kim Jong-nam, meio-irmão mais velho do líder norte-coreano Kim Jong-un, morreu a 13 de fevereiro a caminho do hospital após ser alegadamente envenenado por duas mulheres no terminal de partidas internacionais do aeroporto de Kuala Lumpur, onde ia apanhar um voo de regresso a Macau, onde residia.